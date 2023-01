Die Polizei in Magdeburg hat die Suche nach einem bei einem Polizeieinsatz geflohenen Mann eingestellt. "Wir gehen davon aus, dass von ihm keine akute Gefahr mehr ausgeht. Außerdem gibt es aktuell keinen Grund für eine Festnahme", sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch auf Anfrage. Die Polizei hatte den Mann am Dienstag gesucht, nachdem Zeugen berichtet hatte, er habe mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand am Fenster hantiert. Bei der Suchaktion waren etwa Spürhunde sowie ein Helikopter im Einsatz.