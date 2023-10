Eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand hat in Magdeburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hätten die Beamten am Dienstagmorgen darüber informiert, teilte eine Polizeisprecherin in Magdeburg mit. Polizisten stellten die Person den Angaben zufolge - sie habe aber keine echte Waffe dabei gehabt. Es wurde Entwarnung gegeben. Längere Zeit war ein Hubschrauber über der Stadt sicht- und hörbar. Zudem war mehr Polizei präsent als üblich.