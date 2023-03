Antragsstellende und Beschäftigte bei der Magdeburger Ausländerbehörde sollen besser geschützt werden. Neben dem Schutz von Personen sollen deshalb auch die Prozesse innerhalb der Behörde optimiert werden, um unter anderem die Wartezeiten zu verkürzen, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) am Donnerstag in Magdeburg. Zuvor war es am Dienstag vor dem Gebäude zu einem Handgemenge gekommen. Dabei hatten rund 20 wartende Personen versucht, Sicherheitspersonal und Mitarbeitende der Verwaltung wegzudrängen, um in die Behörde zu gelangen.