Die Magdeburger Polizei hat am Wochenende einen Mann gleich zweimal in Gewahrsam genommen, weil dieser seine Ex-Freundin bedrängte. Zunächst hatte sich der 39-Jährige am Samstag über den Balkon gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin verschafft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Personen lebten seit längerem getrennt, wobei der Beschuldigte die Trennung nicht akzeptiere und immer wieder die Nähe der Geschädigten aufsuche, hieß es. Wegen wiederholter Nachstellungen wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Nach seiner Entlassung am Samstagnachmittag drang der Mann erneut in ihre Wohnung ein. Ein Richter ordnete an, den 39-Jährigen bis Montag wieder in Gewahrsam zu nehmen.