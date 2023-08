Die Mitteldeutsche Messe für zeitgenössische Kunst in Magdeburg ist weiter auf Wachstumskurs. Nach der Eröffnung der neunten Ausgabe von "Kunst/Mitte" am Donnerstag präsentieren sich bis Sonntag in den Messehallen so viele Künstlerinnen und Künstler wie noch nie, darunter die New Yorker Galerie Makowski.