Beim Zusammenstoß mit einem E-Bike-Fahrer ist ein Fußgänger in Magdeburg schwer verletzt worden. Der 42-jährige Radfahrer sei in der Nacht zu Sonntag laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der falschen Seite des Radwegs unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu der Kollision. Der 41 Jahre alte Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der E-Bike-Fahrer wurde leicht verletzt. Bei dem 42-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,56 Promille ermittelt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.