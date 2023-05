Beim Zusammenstoß zweier Fahrräder in Magdeburg ist eine 68-Jährige verletzt worden. Die Radfahrerin war beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden 18 Jahre alten Fahrradfahrer zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau stürzte bei dem Unfall am Donnerstag und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Details sowie die Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.