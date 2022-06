Das Theater Magdeburg hat Fußballfans zum gemeinsamen Singen gesucht - und bislang etwa 40 gefunden. Die erste Probe beginne kommende Woche Donnerstag (23. Juni) im Zuschauerraum des Opernhauses in Magdeburg, teilte das Theater am Dienstag mit. Ziel sei ein gemeinsamer Auftritt der FCM-Fans mit professionellen Musikern zum Theaterfest am 10. September. Der neue Generalintendant Julien Chavaz habe die künstlerische Leitung übernommen. Kurzentschlossene, die mitsingen möchten, könnten sich gern noch anmelden - schließlich solle es ein stimmgewaltiger Chor werden, sagte eine Sprecherin. Die Teilnahme ist kostenlos.