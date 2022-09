Nach der Explosion eines Tischkamins in seinem Haus ist ein 54-Jähriger aus Brücken-Hackpfüffel (Landkreis Mansfeld-Südharz) gestorben. Der Mann war am Sonntagmorgen schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Halle gebracht worden. Am Montag sei er seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Durch die Explosion wurde eine Wand des Hauses so stark beschädigt, dass das Gebäude gesperrt werden musste. Die Feuerwehr war mit 54 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beträgt Schätzungen zufolge über 100.000 Euro.