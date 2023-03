Ein 55-Jähriger ist im Seegebiet Mansfelder Land von einem Unbekannten angegriffen und beraubt worden. Der Autofahrer hatte am Freitagnachmittag im Ortsteil Röblingen am See eine Pause eingelegt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort wurde er plötzlich von einem ungepflegt erscheinenden, dunkel gekleideten Mann angegriffen. Der Täter entwendete die Autoschlüssel und Bargeld und flüchtete zu Fuß. Das Opfer wurde bei dem Vorfall verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen.