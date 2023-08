Ein Brand in einem mehrgeschossigen Haus in Hettstedt (Kreis Mansfeld-Südharz) hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. In dem Gebäude leben teils pflegebedürftige Menschen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Fünf Bewohner wurden laut Polizei vor Ort ambulant behandelt, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten.

Ein Brand in einem mehrgeschossigen Haus in Hettstedt (Kreis Mansfeld-Südharz) hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. In dem Gebäude leben teils pflegebedürftige Menschen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Fünf Bewohner wurden laut Polizei vor Ort ambulant behandelt, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten.

Am Freitagnachmittag habe es in einem Kellerabteil des Hauses in der Franz-Mehring-Straße gebrannt. Qualm habe sich im Treppenhaus ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte den Brand im Keller, die Polizei ermittelt nun zu dessen Ursache.