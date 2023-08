Zollbeamte haben im Auto von zwei Reisenden 160 Fläschchen Dopingmittel und 156 Gramm Amphetamine gefunden. Wie das Hauptzollamt Magdeburg am Freitag mitteilte, wurden die beiden Männer auf der Autobahn 38 bei Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz kontrolliert. Sie waren von Polen in die Niederlande unterwegs. Die Dopingmittel wurden nach dem Fund am 27. Juli wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen des Arzneimittelgesetzes sowie des Anti-Doping-Gesetzes beschlagnahmt, wie es weiter hieß. Auch die Amphetamine stellten die Zollbeamten wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sicher. Die beiden Männer konnten den Angaben zufolge ihre Fahrt danach fortsetzen.