Bei einem Garagenbrand in der Lutherstadt Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind ein Oldtimer und acht Motorräder im Gesamtwert von etwa 100 000 Euro in Flammen aufgegangen. Das Feuer sei am Sonntagabend ausgebrochen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Brandursache sei derzeit noch unklar, verletzt wurde niemand. An der Garage selbst entstand ein Gebäudeschaden von etwa 35 000 Euro.