Ein Jogger hat sich an Talsperre Wippra verirrt und mit den letzten Energiereserven seines Handys die Polizei gerufen. Der Mann gab am Samstagmittag an, er befinde sich am Forsthaus Bodenschwende nahe des Sangerhäuser Ortsteils Horla und habe sich verlaufen, teilte die Polizei in Halle am Sonntag mit. Er müsse zurück zur Talsperre Wippra im Landkreis Mansfeld-Südharz, von wo aus er mit seiner Sportgruppe gestartet war. Laut Mitteilung der Polizei fanden die "ortskundigen Kollegen" den Läufer im Wald und brachten ihn zurück zur Talsperre und zu seiner Gruppe.