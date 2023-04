Bei einem Unfall auf der Landesstraße 235 ist eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die junge Frau sei am Freitagnachmittag zwischen den Orten Hayn und Neudorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) mit dem Auto eines 86-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Motorradfahrerin sei in ein Krankenhaus geflogen worden. Weitere Angaben zu dem Unfall machte die Polizei zunächst nicht.