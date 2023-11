Vier maskierte Männer haben am späten Freitagabend in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) aus einem Supermarkt Tabakwaren im Wert von rund 5000 Euro gestohlen. Das mit Sturmhauben vermummte Quartett sei mit einem Auto vorgefahren, habe eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und die Beute eingesammelt, teilte die Polizeiinspektion Halle am Samstag mit. Ihnen gelang die Flucht vor den eintreffenden Polizeibeamten, wie es hieß. Der Sachschaden werde auf 25.000 Euro geschätzt.