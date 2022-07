Auf der A38 im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Donnerstagnachmittag ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des Wagens bemerkte rechtzeitig den aufsteigenden Rauch und hielt auf dem Seitenstreifen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen. Die beiden Personen, die in dem Auto unterwegs waren, blieben unverletzt. Das Auto brannte nach Angaben der Sprecherin aus und die Flammen griffen auf die Böschung der Fahrbahn über. Auch Kraftstoff sei aus dem Fahrzeug gelaufen. Die Löscharbeiten führten zu einer fünfstündigen Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Leipzig. Als Grund für den Brand sei in diesem Fall die Hitze auszuschließen, die Ursache werde ermittelt, so die Sprecherin.