Ein 43 Jahre alter Mann hat in einem Supermarkt in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) nach Angaben der Polizei einen 66-Jährigen aus dem Kosovo beleidigt und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war es am Freitag gegen 20.00 Uhr in dem Geschäft zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. «Der 43-Jährige beleidigte mit ausländerfeindlichem Hintergrund einen 66-Jährigen, einen 39-Jährigen und eine 26-Jährige», teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit.