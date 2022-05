In Helbra im Landkreis Mansfeld-Südharz hat in der Nacht zum Dienstag ein leerstehendes Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Haus sei nun einsturzgefährdet und der Brandort nicht mehr begehbar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro. Im Innenhof wurden drei Autos beschädigt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr zugelassen. Der Schaden am Gebäude wird auf 20.000, an den Pkws auf 15.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt.