Drei unbekannte Täter sind in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) in ein Juweliergeschäft eingebrochen und haben Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand bei dem Einbruch in der Nacht zum Dienstag zudem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Täter seien maskiert und dunkel gekleidet gewesen. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.