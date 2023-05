Trickbetrüger sind mit einem Schockanruf bei einer 81-Jährigen aus Sangerhausen abgeblitzt. Eine Anruferin berichtete der Frau am Freitag, eine Verwandte habe einen tödlichen Unfall verursacht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 81-Jährige schöpfte sogleich Verdacht und unterbrach das Gespräch, noch bevor die Anruferin weitere Ausführungen machen konnte. Sie rief umgehend ihre Verwandte an, die gar keinen Unfall hatte. "Die Rentnerin hat absolut richtig reagiert und konnte so einen Trickbetrug vermeiden", erklärte die Polizei. Kriminelle nutzen Schockanrufe, um teils große Mengen an Geld zu erbeuten.