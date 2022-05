Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang hat die Nichtannahme von Strafanzeigen zu Hassbotschaften im Netz im Zusammenhang mit einem Bericht des TV-Satirikers Jan Böhmermann verurteilt. «Das ist ein absolut inakzeptabler Vorgang, ein absolutes No-Go», sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Magdeburg. «Es ist Kernaufgabe jedes Polizisten und jeder Polizistin, Strafanzeigen aufzunehmen und Straftaten zu verfolgen.» Die Polizeiinspektion Magdeburg habe vollkommen zurecht bereits am 23. Mai wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt ein Verfahren eingeleitet.