Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt hat einen sofortigen Abschiebestopp in den Iran gefordert. "Niemand darf aus Sachsen-Anhalt mitten in die brutale Gewalt des iranischen Regimes abgeschoben werden", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Angesichts der eskalierenden Gewalt gegenüber Demonstrierenden durch das iranische Regime hätten fast alle Bundesländer einen sofortigen Stopp aller Abschiebungen in den Iran erwirkt, nur Sachsen-Anhalt nicht. Der Flüchtlingsrat startete eine Petition, die den Angaben zufolge am ersten Tag von 600 Menschen unterschrieben wurde.