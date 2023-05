Der Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz, André Schröder (CDU), hat die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern kritisiert. "Der Bund trägt die politische Verantwortung für seine Migrationspolitik. Dass der erneute Flüchtlingsgipfel wieder keine dauerhafte Finanzierungslösung für die Kommunen gebracht hat, muss enttäuschen", sagte Schröder am Donnerstag in Sangerhausen. "Das Finanzierungsrisiko für die Daueraufgabe "Integration" trägt somit weiterhin maßgeblich der verschuldete Landkreis."

Schröder, der bis 2019 Finanzminister des Landes war, erklärte weiter: "Nur fest zugesagte und auskömmliche Kopfpauschalen sowie die Begrenzung irregulärer Zuwanderung können den Kollaps kommunaler Infrastrukturen noch abwenden."

"Eine Einigung erst im November kommt für das Jahr 2024 deutlich zu spät und stößt bei den Kommunen auf große Enttäuschung", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der "Rheinischen Post" (Donnerstag).

Der Bund hatte bei dem Treffen am Mittwochabend eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung für dieses Jahr zugesagt. Über die künftige Aufschlüsselung der Kosten soll aber zunächst in einer Arbeitsgruppe beraten und erst im November entschieden werden. Mit der Milliarde sollen die Länder dabei unterstützt werden, ihre Kommunen zusätzlich zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren. Für Sachsen-Anhalt bedeutet das ein Plus von knapp 30 Millionen Euro.