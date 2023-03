Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs haben 2022 in Sachsen-Anhalt 475 Frauen und Männer ihren Dienst als Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr angetreten. Damit waren es 55 mehr als im Vorjahr, wie das Bundesverteidigungsministerium in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 395 Männer und 80 Frauen stellten sich in Sachsen-Anhalt 2022 in den Dienst der Bundeswehr. Deutschlandweit begannen 18.775 Menschen ihre Karriere bei der Bundeswehr - davon waren 15.586 Männer und 3189 Frauen.