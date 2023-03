Ein Werbe-Flyer der Stadt Magdeburg hat in den vergangenen Wochen für Belustigung und Missverständnisse gesorgt. Nun sei der Flyer aus den RE1-Zügen der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft Odeg ausgewechselt worden, sagte der Chef der Magdeburger Marketing Kongress und Tourismus GmbH (MMKT), Hardy Puls, am Dienstag. Auf dem Flyer hieß es im Untertitel: "Augen zu und durchfahren". Zunächst hatte die "Volksstimme" in Magdeburg berichtet.