Die am 30. April eröffnete Emil Nolde-Ausstellung im Museum Lyonel Feininger in Quedlinburg geht aufgrund des großes Besucherinteresses in die Verlängerung. Das Museum in der Unesco-Welterbestadt im Harz zeige die Schau "Mythos und Wirklichkeit. Die Ungemalten Bilder" mit Werken des Expressionisten Emil Nolde (1867-1956) nun bis 4. September, teilte das Museum am Mittwoch mit. Ursprünglich war das Ausstellungsende für den 14. August geplant, hieß es. In der Ausstellung würden etwa 50 Exponate aus der kleinformatigen Aquarellserie "Ungemalte Bilder" präsentiert - in Kooperation mit der Nolde Stiftung Seebüll in Schleswig-Holstein.