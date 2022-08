Bismarck-Häuser in der Altmark werden in den kommenden zwei Wochen zu Konzertorten für Künstlerinnen und Künstler. Nach dem Start der Reihe "Sommermusik in den Bismarck-Häusern" am Samstag gibt es bis 27. August mehrere Programmpunkte an den Original-Schauplätzen preußischer Geschichte. Den Auftakt bildet das Konzert "Pianorchestra" im Schloss der Familie Bismarck in Döbbelin bei Stendal. Es erklingen Kompositionen von Liszt, Chopin und Brahms. Weitere Konzerte der Reihe sollen im Gutshaus Birkholz und auf dem Gutshof in Welle veranstaltet werden. Die "Sommermusik in den Bismarck-Häusern" ist Teil der Altmark Festspiele, die unter der Intendanz von Reinhard Seehafer noch bis 4. September stattfinden.