Beim Internationalen Telemann-Wettbewerb in Magdeburg konkurrieren in den kommenden Tagen 47 Sängerinnen und Sänger aus 19 Nationen. Die Jury erwartet 23 Soprane, 9 Mezzosoprane, 2 Countertenöre, 6 Tenöre und 7 Bässe, wie die Veranstalter vor dem Start am Freitag mitteilten. In der Geburtsstadt des Barockkomponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767) wird der Gesangswettbewerb in drei öffentlichen Runden ausgetragen. Die Finalrunde ist für den 18. März geplant.