Junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt kommen zum Proben und zum Austausch auf Schloss Hundisburg bei Haldensleben zusammen. Nach der Eröffnung der 30. Ausgabe der Sommer-Musik-Akademie am Freitag stehen bis Ende des Monats 13 Veranstaltungen an neun Orten in und um Hundisburg an. Im Vorfeld lag der Fokus traditionell auf der Bildung des Internationalen Akademieorchesters. Nach Angaben der Organisatoren hatten sich mehr als 400 junge Musikerinnen und Musiker aus 43 Ländern um die 54 Orchesterplätze beworben. Bewerbungen waren demnach unter anderem aus Spanien, Polen, China, Venezuela und der Ukraine eingegangen.