Zum zweiten Mal in der Wettbewerbsgeschichte wird der Internationale Telemann-Wettbewerb 2023 für Gesang ausgeschrieben. Er soll vom 10. bis 19. März in drei Runden im Magdeburger Gesellschaftshaus ausgetragen werden, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Teilnehmen können Sängerinnen und Sänger von 18 bis 34 Jahren. Anmeldungen sind bis zum 21. November 2022 möglich. Eine Jury wird die Leistungen der Interpreten beurteilen.