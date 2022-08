Inmitten des Nationalparks Harz findet zwischen Donnerstag und Sonntag das Musikfestival "Rocken am Brocken" statt. Die Aufbauarbeiten befinden sich in den letzten Zügen, wie eine Sprecherin der Veranstaltung am Mittwoch sagte. Bis zu 5000 Besucher werden erwartet. Am Donnerstag startet das Programm am späten Nachmittag auf vier Bühnen. Gespielt werde Hip-Hop, Electro und Rock, sagte die Sprecherin.