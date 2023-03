Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Sachsen-Anhalts Süden beteiligt sich an einer bundesweiten Kampagne zur dualen Ausbildung. Die am Donnerstag begonnene Aktion soll Jugendliche begeistern, einen Beruf zu erlernen. Den rund 2100 aktiven Ausbildungsbetrieben in der Region würden unter anderem in den kommenden Wochen Werbemittel angeboten, sagte ein Sprecher der IHK am Donnerstag.