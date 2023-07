Die Grünen-Landtagsfraktion will auf dem Land die Anbindung an den Nahverkehr in Sachsen-Anhalt verbessern. "Es braucht Mobilitätsmanager in den Landkreisen, die Zeit und Kraft haben, neue Nahverkehrsmodelle zu planen, deren Umsetzung zu begleiten und auch Fördermittel zu akquirieren", sagte Fraktionschefin Cornelia Lüddemann der Deutschen Presse-Agentur. "In Hessen und Baden-Württemberg gibt es die schon. Die Landesregierung muss hier tätig werden."