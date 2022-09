Der Landkreis Harz will bei der Bekämpfung von Bränden künftig auf ein eigenes Löschflugzeug setzen. Das hat der Kreistag am Mittwoch in einem entsprechenden Grundsatzbeschluss entschieden, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte. Der Landrat könne nun einen Dienstleister zum Betrieb eines Kleinlöschflugzeuges beauftragen. Dieses soll mindestens 2000 Liter fassen.