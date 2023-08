Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird in den kommenden Tagen stürmisch und regnerisch. Der Mittwoch startet bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) morgens mitteilte. Am Mittag wird es regnerisch, der Regen soll aber zum Abend hin wieder abziehen. Es weht mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken kann es vor allem am Nachmittag zu schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Harz bei 16 bis 20 Grad.