In Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr bislang weniger Menschen in Flüssen, Seen oder anderen Gewässern ertrunken als im vergangenen Jahr. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zählte bis zum Stichtag 10. September acht Todesfälle durch Ertrinken, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren 11 Menschen ertrunken. Fünf Menschen starben den Angaben zufolge in Seen, zwei in Flüssen, einer in einem Kanal. Aus Schwimmbädern meldete die DLRG keine Todesfälle.