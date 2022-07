Beim erfolglosen Versuch, einen Brand in seiner Garage zu löschen, hat sich ein 63 Jahre alter Mann in Magdeburg eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Das Feuer war am Samstag aus noch ungeklärter Ursache im Stadtteil Cracau ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei seien die Garage und ein darin geparktes Auto völlig zerstört worden, hieß es. Auch angrenzende Garagen wurden laut Polizei durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Magdeburger Berufsfeuerwehr habe den Brand gelöscht, der nun durch die Kriminalpolizei untersucht werde. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.