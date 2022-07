Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Bernburg (Salzlandkreis) ein Senioren-Paar aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Der 85-Jährige und die 82-Jährige konnten ihr Zuhause im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufgrund ihrer altersbedingten Gebrechlichkeit nicht eigenständig verlassen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stiegen demnach kurzerhand durch ein Fenster und brachten die beiden Rentner in Sicherheit.