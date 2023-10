Der Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Unfall in Halle (Saale) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagmorgen an der Kreuzung Paul-Suhr-Straße Ecke Robert-Koch-Straße. Neben dem Roller war ersten Angaben zufolge ein Kleintransporter beteiligt. Der Fahrer des Motorrollers habe schwere Verletzungen erlitten und sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden.