Simone Borris wird neue Oberbürgermeisterin in Magdeburg

OB-Wahlen Simone Borris wird neue Oberbürgermeisterin in Magdeburg

Klares Ergebnis in der Stichwahl: Simone Borris wird im Sommer Oberbürgermeisterin in Magdeburg. Sie setzte sich deutlich gegen Jens Rösler (SPD) durch.

Simone Borris ist zur neuen Oberbürgermeisterin in Magdeburg gewählt worden. Die parteilose Kandidatin erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 64,8 Prozent der Stimmen, wie aus dem von der Stadt veröffentlichten vorläufigen Ergebnis hervorgeht. Ihr Gegenkandidat Jens Rösler (SPD) kam auf 35,2 Prozent.

Borris arbeitet seit 1990 in der Stadtverwaltung, aktuell ist sie Sozialbeigeordnete und Stellvertreterin von Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Die 59-Jährige ist parteilos, wurde aber von FDP, Tierschutzpartei und der Wählergruppe future! unterstützt. Rund 190.000 Wahlberechtigte waren aufgerufen, in der Landeshauptstadt einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin zu wählen.

Borris hatte bereits im ersten Wahlgang vorne gelegen. Ihr Gegenkandidat Jens Rösler (SPD), Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, war auch von den Grünen unterstützt worden.

Die Wahlbeteiligung in der Stichwahl lag am Sonntag bei rund 32 Prozent. Borris erhielt etwa 39.000 Stimmen, Rösler kam auf rund 21.000 Stimmen.

Die Amtszeit des jetzigen Oberbürgermeisters Lutz Trümper (SPD) endet am 30. Juni. In Magdeburg geht damit eine lange sozialdemokratische Etappe zu Ende. Seit 1990 wird Magdeburg von einem SPD-Oberbürgermeister regiert, vor Trümper war das Willi Polte (1990-2001). Trümper (66) ist seit 2001 Rathauschef und wurde zweimal wiedergewählt. Der SPD-Politiker, der nicht noch einmal kandidieren wollte, ist außerdem Präsident des Städte- und Gemeindebundes in Sachsen-Anhalt.

Auch in Aschersleben (Salzlandkreis) fand am Sonntag eine Oberbürgermeisterwahl statt. Dort erreichte nach Angaben der Stadt kein Bewerber die absolute Mehrheit. In der Stichwahl werden Steffen Amme (Wählerinitiative Die Aschersleber Bürger) und der Einzelbewerber Martin Lampadius gegeneinander antreten.