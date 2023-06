Im Verfahren gegen den Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand (parteilos), hat das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft verworfen. Die Beschwerde sei unbegründet, teilte das OLG am Donnerstag in Naumburg mit. In der Begründung hieß es weiter, es liege kein für die Eröffnung des Hauptverfahrens hinreichender Tatverdacht vor.