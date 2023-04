Die Handwerkskammern in Sachsen-Anhalt haben eine neue Online-Plattform gestartet, über die Interessierte nach Ausbildungs- oder Praktikumsplätzen suchen können. Wie die Handwerkskammer in Halle mitteilte, werden für das neue Portal unter anderem Daten von Stellenbörsen, regionalen Anbietern und der Arbeitsagentur genutzt. Aktuell sind auf der Internetseite rund 1900 offene Stellen in Sachsen-Anhalt zu finden, etwa für Elektriker, Kauffrauen im Einzelhandel oder Maurer. Die Plattform soll eine zentrale Anlaufstelle für Jugendliche sein, die nach Praktikums- oder Ausbildungsplätzen suchen.