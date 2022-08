In Sachsen-Anhalt ist die Corona-Inzidenz im Wochenvergleich leicht gestiegen. Innerhalb von sieben Tagen wurden 293,6 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner registriert, wie aus der Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag hervorging. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 291,5 gelegen. Bundesweit erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag 314,2 (Vorwoche: 354,5).