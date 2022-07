Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt steigt weiter. Am Donnerstag gab das Robert Koch-Institut 441,5 Infektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage an. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 411,6 gelegen, vor zwei Wochen noch bei 323,5. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Donnerstag mit 690,6 an.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Im bundesweiten Vergleich wies Schleswig-Holstein mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 965,0 den höchsten Wert auf, Thüringen mit 298,9 den geringsten. Innerhalb Sachsen-Anhalts reichte die Spanne am Donnerstag von 631,9 in Halle bis zu 310,4 im Landkreis Stendal. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Sachsen-Anhalt 754.503 Infektionen sowie 5421 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden.