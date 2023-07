Die AfD ist am Samstag in Magdeburg zu ihrer Europawahlversammlung zusammengekommen. Die Partei will dort ihre Kandidaten für die Europawahl im nächsten Jahr bestimmen. Erwartet wird ein Aufstellungsprozess über mehrere Tage. Zuletzt hieß es, dass es bis zu 150 Bewerbungen für die Listenplätze geben könnte.