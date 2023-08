Der AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl, Maximilian Krah, sieht die USA als Urheber der Explosionen an den Nord-Stream-Gasleitungen in der Ostsee. Krah sagte am Sonntag am Rande der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg: "Nord Stream wurde gesprengt. Das heißt, kritische Infrastruktur, von der die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie abhängt, ist vor unseren Augen weggesprengt worden. Jetzt habe ich immer noch genug Kontakte in die USA, dass mir meine amerikanischen Freunde sagen können: Natürlich waren es die Vereinigten Staaten, wer sonst?"