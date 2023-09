Die sachsen-anhaltische CDU hat am Samstag ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Ein Landesparteitag in Magdeburg verabschiedete es unter dem Titel "Sachsen-Anhalt. Unsere Verantwortung. Unsere Zukunft." Man gebe damit Antworten auf aktuelle Herausforderungen und wolle eine Stimme der politischen Mitte sein, sagte Vize-Landeschef André Schröder.

Die sachsen-anhaltische CDU hat am Samstag ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Ein Landesparteitag in Magdeburg verabschiedete es unter dem Titel "Sachsen-Anhalt. Unsere Verantwortung. Unsere Zukunft." Man gebe damit Antworten auf aktuelle Herausforderungen und wolle eine Stimme der politischen Mitte sein, sagte Vize-Landeschef André Schröder.

In den vergangenen Monaten hatten die Mitglieder in zehn Fachkommissionen an dem Programm gearbeitet. Zu den Themen gehören unter anderem eine moderne und flächendeckende medizinische Versorgung, chancengerechte Bildung für jedes Kind, eine generationengerechte Finanzpolitik sowie Sicherheit, Ordnung und ein starker Rechtsstaat.

Infos CDU-Landesparteitag