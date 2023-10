Helmich und Linke führen Grüne in Sachsen-Anhalt weiter an

Parteien Helmich und Linke führen Grüne in Sachsen-Anhalt weiter an

Dennis Helmich und Madeleine Linke bleiben an der Spitze der Grünen in Sachsen-Anhalt. Auf einem Landesparteitag in Halle wurden die beiden erneut zu den Co-Landesvorsitzenden gewählt. Helmich erhielt 92,9 Prozent der Stimmen, er hatte keinen Gegenkandidaten. Die 30-jährige Magdeburgerin Linke setzte sich gegen Michelle Angeli durch. Linke erhielt 60,7 Prozent der Stimmen, Angeli 39,3 Prozent.

Dennis Helmich und Madeleine Linke bleiben an der Spitze der Grünen in Sachsen-Anhalt. Auf einem Landesparteitag in Halle wurden die beiden erneut zu den Co-Landesvorsitzenden gewählt. Helmich erhielt 92,9 Prozent der Stimmen, er hatte keinen Gegenkandidaten. Die 30-jährige Magdeburgerin Linke setzte sich gegen Michelle Angeli durch. Linke erhielt 60,7 Prozent der Stimmen, Angeli 39,3 Prozent.

Helmich und Linke führen die Landespartei seit November 2021 an. Man kämpfe für Klimagerechtigkeit, sagte Helmich in seiner Rede. "Wir wollen zurück in die Landesregierung." Die Grünen bildeten von 2016 bis 2021 eine Koalition mit CDU und SPD. Seit zwei Jahren sind sie in Sachsen-Anhalt wieder in der Opposition. Linke sagte, es sei wichtig, Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt entschieden zu bekämpfen. "Wir stehen für eine offene Gesellschaft."