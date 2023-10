Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat Kritik an den Auseinandersetzungen innerhalb der Bundesregierung zurückgewiesen. Die drei Ampel-Koalitionspartner SPD, FDP und Grüne hätten zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen von Politik, sagte Lemke am Samstag auf einem Landesparteitag der sachsen-anhaltischen Grünen in Halle (Saale). Es sei unvermeidbar, dass es in einer Koalition auch Streit gebe. "Wir ringen in dieser Regierung alle um die besten Lösungen", sagte Lemke.